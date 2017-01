Deborah Secco revela que marido a livrou do vício de mentir: “Louca”

Deborah Secco abre mesmo o coração quando o assunto é sua família e as pessoas que ama. A atriz participou da conversa com Giovanna Ewbank, que foi exibida no canal da loira nesta sexta (27). Dentre os assuntos, as duas falaram sobre amor, relacionamentos e ciúmes. Além disso, Deborah falou sobre um vício incomum: o de mentir.

“Eu era uma pessoa viciada em mentiras. Eu não tinha nem pra quem mentir, mas eu mentia. Se você perguntasse o que eu comi hoje, eu ia mentir. Louca, doente. desde que o Hugo chegou na minha vida eu não consigo mais mentir. É uma coisa louca. Nunca falava a verdade”, confessa.

Quando o papo esquentou, a atriz falou que já fingiu orgasmo, sim. “Ah, já! “Mas vou te falar, pra fingir orgasmo meu orgasmo é muito mal fingido. Eu fingi orgasmo bem fingido fazendo Bruna Surfistinha

Intensa como é, Deborah entregou que já fez muitas loucuras por amor. “Já fiz de todos os tipos. Eu sou uma pessoa que o difícil é não ter feito nenhuma loucura de amor! Mas a maior loucura que tenho na minha relação com o Hugo é não ter me viciado em loucuras. É ter aceitado essa relação em paz”, comemora.