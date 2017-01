De balconista a dono de 20 lojas: a trajetória do empresário Edson Oliveira, da Hoje Cosmetics

De balconista que também realizava serviços gerais na farmácia onde trabalhava no bairro Aeroporto Velho, periferia de Rio Branco, a empresário de sucesso, dono de 17 lojas, 4 marcas sob seu domínio, responsável por centenas de funcionários e o desafio de estar na liderança no seu seguindo, Edson Oliveira, dono da Hoje Cosmetics, conservou o andar calmo, a voz baixa e o jeito humilde de quem está apenas começando. Edson é o novo personagem da série “Empreendedores do Acre”, idealizada e produzida pelo site Folha do Acre.

Foi em uma de suas lojas localizada em Rio Branco que Edson recebeu a equipe da Folha do Acre para uma entrevista realizada na manhã de quarta-feira (25). A sala em que divide com mais meia dúzia de funcionários demonstra um pouco da filosofia do grupo dirigido por Edson: sem paredes, barreiras ou separações por classes hierárquicas.

“É sempre melhor trabalhar perto das pessoas, sem precisar ficar indo a outra sala, apesar de que temos vários outros departamentos, hoje tudo está organizadinho, mas eu prefiro ficar aqui com a equipe”, diz o empresário que optou por uma mesa simples no canto da sala.

A voz calma e o jeito contente, porém contido de Edson Oliveira, não tem muito haver com o esteriótipo que se cria de um empresário agressivo que se deixa levar pelas regras do capitalismo. Mas ele não apenas é um empresário de renome no Acre, como também é um dos mais bem sucedidos no seu seguimento. Ao passo em que consolida seu projeto de crescimento, gerando emprego e renda, Edson mantém o jeito simples de menino que deixou a sua cidade natal, Tarauacá, aos 15 anos de idade para morar na Baixada da Sobral.

O empresário consegue equilibrar o arrojo empresarial e um tom de humildade de quem conhece de perto as dificuldades da vida. Ele diz que mesmo suas empresas tendo setor específico para contratações, o de Recursos Humanos, não se recusa a receber um candidato a emprego pessoalmente.

“As vezes eu nem conheço a pessoa, mas sei que se ela veio até aqui é porque realmente está precisando, então como vou deixar de receber uma pessoa dessas. Na medida do possível eu recebo as pessoas que me procuram’, diz o homem que trabalha atualmente na instalação de mais três lojas do seu grupo, mais uma na capital e 2 no interior.

Sobre uma receita de sucesso, Edson diz que a define como um misto de força de vontade e dedicação.

Ao narrar o início de sua trajetória empresarial, Edson relembra que a principal dificuldade enfrentada foi a de crédito financeiro e consequente credibilidade no mercado em que acabara de abraçar.

“Eu acreditava em mim, mas fazer os outros acreditarem deu mais trabalho. No início só me vendiam se eu mesmo retirasse na distribuidora e pagasse à vista, durante um ano e meio eu mesmo tive que ir buscar a mercadoria, pois não entregavam”, relembra do alto de uma de suas lojas de cerca de 300 metros quadrados localizada no centro de Rio Branco.

Se no início faltou apoio, sobrou coragem e ousadia. Foi um misto dessas duas qualidades que fizeram Edson, aos 19 anos, aceitar o desafio de sair de trás do balcão para virar dono do seu próprio empreendimento.

“O meu patrão desistiu do negócio, a farmácia no Aeroporto Velho, e me vendeu parcelado. Comecei tão jovem que não tinha nem idade para responder pela empresa, pessoa jurídica, então a loja foi para o nome do meu irmão até eu completar 21 anos, quando foi passada para o meu nome e da minha esposa. Comecei do zero, sem dinheiro e com a dívida com meu ex-patrão”, diz.

Um dos líderes do seguimento de medicamentos e produtos de beleza, Edson é um dos que mais fatura por volume de vendas e quem mais tem lojas no Acre.

Tudo que eu ganhei eu devo a Rio Branco, diz o empresário

Edson afirma guardar intactas no coração as lembranças de Tarauacá, mas é a Rio Branco que ele deve sua trajetória de sucesso. Acreano orgulhoso de suas raízes, o empresário diz que não tolera piadas de mau gosto com seu estado.

“Eu devo tudo a essa cidade, tenho orgulho do meu estado inteiro. As vezes em seminários e fóruns de negócios eu encontro alguém que faz uma piadinha sobre o Acre e sempre respondemos à altura, de forma educada, mas defendemos nosso estado” diz.

A respeito de Rio Branco e os primeiros passos como empresário, Edson afirma que se inspirou bastante em outro empresário da cidade, o falecido Olavo da Farmácia. “Eu me espelhava no Olavo, no tratamento que ele dava aos clientes dele”, relembra.

Por conta da agenda corrida e da constante ocupação em expandir os negócios, Edson adiou o plano de formação acadêmica. “Tudo passou muito rápido, eu não tenho formação acadêmica, não que eu não considere importante, mas porque não deu tempo, mas pretendo ter”, diz.

Atualmente, o grupo de Edson possui quatro marcas, a Hoje Cosmetics, Drogaria Popular, Farmácia do Consumidor e a Ultrafarma, franquia nacional que está sob a concessão dele desde março 2016. “Acho que nasci para o comércio”, finaliza.

