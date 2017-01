Começa a eleição para presidente da Amac em Rio Branco

A eleição da Associação dos Municípios do Acre acaba de ter início na sede da entidade, na rua Isaura Parente, em Rio Branco. O pleito começou com a leitura das modificações das cláusulas do estatuto interno da instituição, que passa a prever a realização da escolha dos presidentes por meio de eleições, algo inédito até então.

Concorrem à presidência da Amac o atual presidente, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, do PT, e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, do PMDB.

Os 22 prefeitos estão presentes. ( Com informações AC 24 Horas/Foto: AC 24 Horas