Cantor Beto Barbosa é preso após confusão em supermercado

Nesta sexta-feira (27), Beto Barbosa foi preso após uma confusão em um supermercado de Fortaleza. Segundo informações do jornal ‘Tribuna do Ceará’, o músico teria se desentendido com um segurança do estabelecimento e reagiu, ao ser abordado por policiais.

O cantor foi encaminhado ao 2º Distrito Policial no Bairro Meireles para prestar depoimento. Nas redes sociais, circula um vídeo em que ele pede que os policiais o soltem: “Eu não sou bandido para ser algemado. Tire essas algemas de mim que eu não fiz nada”.

“O que foi que eu fiz pra ser algemado? Eu só disse que não era vagabundo”, grita o cantor. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), “ambas as partes foram encaminhadas para o 2º Distrito Policial para esclarecimentos sobre o fato”.