Ao contrário de Dória, Sebastião Viana “vai chamar grafiteiros para colorir Rio Branco”, informa secretária

“Enquanto Dória decide deixar SP toda cinza, Tião Viana vai chamar os grafiteiros do Acre para colorir Rio Branco”, informou em sua conta no Twitter a secretária de Comunicação, Andréa Zílio.

secretária não informou como será esse chamamento e quais os pontos da cidade serão “coloridos”.

A polêmica medida do prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, de mandar apagar as pichações, também chamadas de “grafite”, deixadas pela gestão petista de Fernando Haddad, vem gerando bastante polêmica. Há que seja a favor da medida, como existem os que protestam.

Em uma das ações contra as pichações, funcionários da prefeitura, a mando do tucano, jogaram tinta cinza sobre grafites nos Arcos do Jânio e na Av. 23 de Maio.

(Com informações AC 24 Horas)