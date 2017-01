Advogados apresentam defesa prévia de Lula em ação na Lava Jato

Investigações envolvem a Odebrecht e a compra de um terreno em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

Os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva apresentaram uma defesa prévia no processo da Lava Jato que investiga o ex-presidente, a ex-primeira dama dona Marisa Letícia e outras sete pessoas. Eles respondem por supostos crimes de corrupção, segundo informações do Bom Dia Brasil, da TV Globo.

Os investigadores querem saber se a Odebrecht pagou propina através da aquisição de um terreno onde supostamente seria construída a nova sede do Instituto Lula, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

A defesa do ex-presidente nega que ele tenha participado de qualquer organização criminosa e reforço que o líder do PT jamais tomou conhecimento de esquemas na estatal Petrobras. Sobre o imóvel, os advogados disseram que Lula esteve no local, mas não quis seguir com a compra após conhecer o terreno.