Vídeo mostra queda de helicóptero de dentro da aeronave em MG

Imagens feitas do interior de um helicóptero mostram o momento da queda da aeronave, ocorrida na cidade de Capitólio, município da região sul de Minas Gerais, no domingo (22). O acidente deixou três pessoas feridas.

O vídeo mostra o piloto e passageiros se preparando para levantar voo no helicóptero modelo Robinson R-44, monomotor de pequeno porte utilizado para transporte de passeio, turístico e executivo.

Antes de iniciar o passeio, ele pergunta à mulher sentada ao seu lado se é “um voo de R$ 150 ou de R$ 100?”. Ela responde que é “de R$ 150”.

A mesma mulher, que se senta ao lado do piloto, grava as imagens. É possível ver e ouvir a reação do grupo e a visão do lado externo. Segundos após a decolagem, é possível ouvir uma sirene permanente, que pode indicar algum problema na aeronave, como sobrepeso. Em pouco tempo, o helicóptero cai e nenhuma voz no interior da aeronave é registrada.



O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos trabalha no caso para descobrir as causas do acidente.

O voo panorâmico também foi gravado por uma pessoa que estava acompanhando a ação em solo. O vídeo mostra a decolagem do helicóptero e acompanha as voltas da aeronave pelo local. No momento da queda, é possível ouvir gritos do grupo que estava ao redor.

Assista abaixo:

Rede TV