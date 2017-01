SEE prorroga validade de processo seletivo para contratação de professores temporários

As Secretarias de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e de Educação e Esporte (SEE), publicaram Edital Nº 184/SGA/SEE, que prorroga o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas temporárias para o cargo de Professor para atender a educação básica.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto à Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031, das 8h às 12h ou das 14h às 18h ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.

(Com informações AC 24 Horas)