Safadão paga o tratamento de porteiro que sofreu derrame cerebral

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Wesley Safadão teve uma atitude incrível e acabou chamando atenção. O cantor pagou as despesas médicas de um rapaz que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava precisando de ajuda.

Segundo a informação do colunista Leo Dias, o porteiro da escola onde o filho de Wesley estuda sofreu um derrame. Assim que soube do ocorrido, Wesley se colocou a disposição para ajudar.

O cantor pagou todas as despesas no que se refere ao tratamento da doença, além de oferecer uma mesada de 1 mil para que o profissional possa tocar a sua vida enquanto não regressa ao trabalho.

A atitude generosa de Wesley Safadão rendeu nas redes sociais, já que muitos internautas entenderam que o cantor fez realmente valer a humildade que ele é descrito.