Publicado Edital de Retificação referentea seleção do ISE

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) publicaram na edição desta terça-feira, 26, o Edital de Retificação referente ao processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível médio.

Na publicação consta lista atualizada do resultado final da etapa de análise curricular dos candidatos do sexo masculino. Para obter informações referentes ao processo, bem como as alterações que trata a publicação, os interessados devem procurar o Instituto Socioeducativo do Acre, por meio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.

(Com Informações AC 24 Horas)