Presos fazem greve de fome por visita íntima em Sena Madureira

Presos da Unidade Penitenciária Evaristo de Morais, em Sena Madureira, entraram em greve de fome nesta quinta-feira (26) exigindo ampliação no horário de visita íntima. A segurança no local foi reforçada por agentes penitenciários e pela polícia. A greve é por tempo indeterminado.

O Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN-AC) informou que o horário de visita dura em torno de duas horas. A direção da unidade negocia com o grupo de presos.

Em Rio Branco, familiares de presos da Unidade Prisional Antônio Amaro Alves (AAA) fecharam a rua de acesso a penal pela falta de visita íntima. O protesto aconteceu ontem (25). A visita íntima acontece rotineiramente todas as quartas-feiras, porém, é liberada apenas para os presos com bom comportamento. Caso contrário, o benefício do prazer é cortado. O IAPEN informou que os presos que são transferidos ao Antônio Amaro tem regime disciplinar diferenciado do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).​

(Com informações AC 24 Horas)