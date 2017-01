Ônibus com jogadores do Figueirense sofre acidente em Florianópolis

Veículo se chocou com carro em cruzamento que estava com semáforos desligados

O ônibus da delegação do Figueirense sofreu um acidente no final da tarde de terça-feira (24) em Florianópolis. O veículo seguia para o hotel onde se concentrou à partida contra o Londrina, no Orlando Scarpelli, e se chocou com um carro em um cruzamento que, por falta de energia, não estava com os semáforos em funcionamento.

Representantes do clube afirmaram que não houve feridos e que todos estão bem.

A partida contra o Londrina ocorreu na quarta-feira e terminou com vitória dos paranaenses por 1 a 0.