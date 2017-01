Obra de contenção do Calçadão Raimundo Escócio chega a fase final

A obra de contenção da margem do Rio Acre no Calçadão Raimundo Escócio está com 90% de sua execução concluída. Nesta quarta-feira, 25, onze caçambas e seis carretas com terra chegaram à obra para conclusão do aterramento. A região está sendo preparada para enfrentar uma possível cheia do Rio Acre. “Vamos fazer uma inclinação de 15 graus para que a água da chuva não se acumule, mas escorra para o rio”, explicou o secretário-adjunto de Obras Públicas de Rio Branco, Marcos Vinicius.

A área de intervenção no Calçadão Raimundo Escócio é de 6.400 metros quadrados e a obra inclui a implantação do muro de contenção – que utiliza volume de concreto de 30 mil metros cúbicos e armadura de aço com 11 mil quilos, numa extensão de 100 metros. A área de contenção desse muro é de nove metros. O investimento para o projeto conta com apoio do senador Jorge Viana.

O engenheiro fiscal da obra, Francildo Chaves, lembrou que já foram feitas a implantação de drenos, que demandaram 125 metros de pedra brita número 2, e a execução das estacas escavadas numa extensão de 824 metros lineares usando mais 58 mil metros cúbicos de concreto usinado e 8.719 quilos de armadura de aço CA-50. Além disso, foram realizados os reaterros e a conformação do talude – o aterramento demandou ações em 4.265,55 metros e o retaludamento é feito com geocélula de polipropileno (1.248,30 m²), geocélula de poliéster (2.497 m²). O trabalho foi acelerado nos últimos dias.

Vindas de uma piçarreira da região das Quatro Bocas, na confluência da Estrada de Boca do Acre com a BR 364, as carretas e caçambas ficaram estacionadas na Via Chico Mendes aguardando a vez de fazer o descarregamento da terra. As caçambas têm capacidade para 14 metros cúbicos e as carretas transportam até 30 metros cúbicos de solo.