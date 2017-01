Moto roubada é recuperada pela polícia militar de Feijó

Policiais militares do município de Feijó recuperaram na tarde de quarta- feira, 25, na BR 364, uma motocicleta Honda/CG 150 Titan de cor preta, placa NXR 4165. Segundo consta, os militares estavam indo para uma ocorrência de roubo de uma caminhonete quando foram interceptados por moradores, os mesmos falaram que havia uma moto jogada as margens da estrada, no matagal.

A guarnição se deslocou ao local e encontraram o veículo, em seguida encaminharam a moto ao GETRAN-AC, onde constou que a mesma era produto de furto. A moto é de propriedade de Marilena Vieira da Silva Ramos, moradora da rua Piaui, bairro centro do município de Sena Madureira. Após o procedimento, a motocicleta foi entregue na Delegacia para as medidas cabíveis.