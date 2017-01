Marcus Alexandre, Léo de Brito e mototaxistas debatem implantação do mototaxímetro

O prefeito Marcus Alexandre reuniu-se nesta quarta-feira, 25, com mototaxistas para debater a implantação do mototaxímetro nas motos credenciadas para o transporte de passageiro em Rio Branco. Em escolha realizada pelo Sindicato dos Mototaxistas de Rio Branco (SINDMOTO), ficou definido que dez motos receberão o aparelho da empresa Sufab, de São Paulo, para circular em caráter experimental durante um mês. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) normatizará o procedimento experimental através de portaria. “Rio Branco é a primeira cidade do Brasil a experimentar o serviço”, lembrou o prefeito. O encontro ocorreu na sede da Associação de Municípios do Acre (AMAC).

Em fevereiro, avaliados todos os aspectos relacionados à tecnologia e questões financeiras, a Prefeitura de Rio Branco regulamenta o serviço concedendo prazo de seis meses para que todos os 560 moto-táxis da cidade estejam operando com o mototaxímetro. O Sindicato dos Táxis de Rio Branco é a organização credenciada pelos órgãos oficiais de trânsito e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) a instalar o aparelho.

O deputado Léo de Brito participou da reunião. Ele é autor de um projeto de lei que determina o uso de mototaxímetro nas cidades com população acima de 40 mil pessoas. “A introdução do mototaxímetro é reivindicada pelo usuário e pelo prestador do serviço”, disse Léo de Brito.

O representante da empresa Sufab, única fabricante do mototaxímetro no país, Jefferson Figueiredo, explicou que o equipamento existe há dois anos e vem sendo aperfeiçoado. Já o presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Acre (SINDMOTO), Luiz Araújo, observa que o uso do equipamento vai beneficiar a todos. “É uma ação positiva tanto para usuários quanto para os nossos profissionais”, avalia Luiz Araújo.

Assessoria