Idosos morrem em acidente entre caminhão e caminhonete na BR-364

Um grave acidente com duas vítimas fatais foi registrado na manhã desta quinta-feira (26) na BR-364, entre os municípios de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste. A colisão envolveu uma caminhonete Toyota modelo Hilux e uma carreta. As duas vítimas, Maria Ros Nunes, de 65 anos, e José Castro Nunes, de 72 anos, estavam na caminhonete e morreram presas às ferragens.

De acordo com a polícia, as vítimas seguiam sentido Ji-Paraná e teria tentado uma ultrapassagem, mas não conseguiu e acabou colidindo frontalmente com a carreta. Tanto a motorista quanto o passageiro não resistiram e vieram a óbito no local.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local controlando o trânsito e acionou a Politec.

(Com informações Rondônia Agora)