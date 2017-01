Gladson Cameli abre diálogo para garantir voo entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul

O senador Gladson Cameli (PP-AC) abriu na tarde de ontem (25) na sede da Polícia Federal (PF), em Rio Branco, diálogo para regularização do voo internacional entre as cidades de Pucallpa, do Peru e Cruzeiro do Sul, no Acre. Recebido pelo Superintendente, Chang Fan, o parlamentar falou do interesse da empresa com sede no Peru, a North American, em fazer viagens regulares entre os países.

“O superintendente Chang Fan foi muito objetivo em afirmar que a instituição está pronta para atender a mais essa demanda naquela região. Existem detalhes burocráticos que estaremos resolvendo em Brasília, mas saímos daqui com a garantia da presença da Polícia Federal durante os horários que forem disponibilizados” disse Cameli.

A North American já faz os voos entre Pucallpa e a localidade conhecida como ‘Tipisca’, denominado ‘Breu’, no lado peruano do rio Juruá. De acordo o senador, a partir da regularização do novo voo internacional os brasileiros podem chegar ao continente americano e até a Europa, via Pucallpa-Lima.

“Não estamos falando apenas de encurtar distâncias, mas de aumentar o intercâmbio cultural e comercial entre as regiões. Hoje quem mora em Cruzeiro e tem filhos fazendo faculdade em Pucallpa precisa fazer uma rota de quase 3 mil km, indo para Rio Branco, Puerto Maldonado, Cuzco, Lima até chegar a Pucallpa, uma viagem que pode ser feita entre 227 km ou 45 minutos de voo, uma distância mais ou menos como Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo” comentou o senador.

Para o transporte de passageiros, segundo um consultor da área, basta a fiscalização da Receita Federal e da Polícia Federal. Em reunião na manhã desta quita-feira,26, na Superintendência da Receita Federal no Acre, o senador também se reuniu com o delegado da Receita Federal do Acre, Sérgio Amaral e Jerry George, adjunto, que também se colocaram à disposição, assim que eles forem oficializados, para ajudarem na demanda.

BR 364 e concurso público – O senador aproveitou para convidar a Polícia Federal para integrar o Conselho de Fiscalização das obras de recuperação da BR 364. Ele defendeu o fortalecimento da instituição e disse que vai lutar pela realização de concurso público para contratação de mais policiais para região de fronteira.

“A Polícia Federal faz parte da sociedade, com certeza estaremos designando um representante da área de logística para acompanhar a fiscalização integrando esse conselho não como policial federal, mas como membro da sociedade” garantiu Chang Fan.

(Com informações AC 24 Horas)