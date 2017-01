Dupla é presa em Plácido de Castro, após cometimento de roubo em Acrelândia

As companhias operacionais pertencentes ao 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) têm trabalhado de forma conjunta no enfrentamento a criminalidade nas cidades atendidas pela unidade militar. Em virtude deste esforço, durante a segunda-feira, 23 de janeiro, homens do Policiamento de Plácido de Castro recuperaram uma motocicleta, que havia sido roubada em Acrelândia e prenderam dois agentes pelo roubo.

Uma guarnição da 3ª companhia, responsável pelo policiamento em Acrelândia, foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a uma residência no município. Segundo informações de populares dois autores em posse de uma arma de fogo haviam adentrado a casa e efetuado o roubo, levando alguns pertencentes das vítimas, entre eles uma motocicleta, Honda/Bros de placa OXP 3451.

Os militares que atenderam a ocorrência repassaram as informações e as características dos autores a toda rede de rádio das cidades vizinhas, pertencentes à unidade operacional do 9º BPM. Devido o repasse das informações, homens da 2ª companhia, responsáveis pelo policiamento de Plácido de Castro, conseguiram abordar uma dupla com as mesmas características da repassada.

Os agentes foram conduzidos para a Delegacia Geral de Acrelândia, onde foram reconhecidos pelas vítimas. Os militares conseguiram localizar a motocicleta roubada na manhã desta terça-feira, 24 de janeiro, em um terreno baldio nas proximidades do cometimento do delito.

Asscom/PM