Sem visita intima mulheres de presos fazem manifestação em frente a penitenciária

Mulheres de presos revoltadas fecharam a via que dar acesso ao Complexo Penitenciário Antônio Amaro Alves (AAA), na tarde desta quarta-feira, 25. A unidade prisional fica localizada próximo a Francisco D’ Oliveira Conde (FOC), no Bairro Distrito Industrial.

Era por volta das 14:00h quando familiares resolveram fechar a estrada que dar acesso ao presídio. Segundo as esposas, a visita intima era liberada todas as quartas, e agora somente os presos com bom comportamento tem direito ao beneficio. Outra reclamação das mesmas é em relação aos alimentos e a entrada das crianças aos domingos, que também foi restringida.

O Instituto de Administração Penitenciária (IAPEM), rebateu o ocorrido afirmando que os presos que são transferidos ao Antônio Amaro tem regime disciplinar diferenciado (RDD) do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), por isso tem que seguir regras diferentes dos apenados do complexo FOC.

O tumulto gerou grande congestionamentos na rua de acesso, as mulheres usaram entulhos, proibiram a passagem dos ônibus que fazem linha para aquela região. Os familiares disseram que só sairão do local quando o diretor do presídio, Denis Picolo, ou a juíza da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, Luana Campos atendê-los. A Polícia Militar se encontra no local para manter a ordem, pois a risco das manifestantes bloquear a estrada do Barro Vermelho.