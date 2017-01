Quarteto é baleado enquanto conversava em frente de casa no Ayrton Sena

Ao menos quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira,(24), na região da Sobral, precisamente no Bairro Ayrton Sena, as vítimas foram foram surpreendidas no momento dos disparos.

Alex Silva de Souza 19 anos, Liandro Moura de Souza 21, Jemison Ferreira Macedo 21 e João Paulo Moura de Oliveira 24 anos, estavam em frente a uma residencia conversando, quando dois homens em uma moto se aproximou e atirou em direção ao quarteto.

Duas das vítimas foram atingidas no abdômen, uma no pé e outra na perna, após o crime a dupla se evadiu do local tomando rumo ignorado. Uma Viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e conduziu os quatro amigos ao Hospital de Urgência de Rio Branco (Huerb).

A polícia militar colheu informações e saíram em buscas dos acusados, mas até o fechamento dessa matéria ninguém havido sindo preso.