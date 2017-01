Pré-matrículas para ensino público serão realizadas a partir do dia 30

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) informa que as pré-matrículas online da rede pública estadual de ensino para a comunidade poderão ser realizadas a partir do dia 30 de janeiro até o dia 6 de fevereiro pelo endereço eletrônicohttps://simaed.caedufjf.net/simaed/prematricula (o link funcionará a partir do dia 30.01).

Durante esse período, um dos pais, o responsável ou o próprio aluno, sendo maior de idade, deve solicitar vaga no sistema. Podem fazê-lo estudantes matriculados nas redes privada e/ou federal, os oriundos de outros estados e estudantes da rede pública de todo o Estado do Acre.

O cadastro será feito totalmente pela internet. Quem não tiver acesso poderá se dirigir a uma das escolas da rede pública estadual ou aos polos de atendimentos, como o Crie (antigo prédio do Mira Shopping, na Praça Rui Barbosa, Centro) e a Escola Heloisa Mourão Marques (Rua Rio Grande do Sul, 1908, Aeroporto Velho) para realizar a sua solicitação de matrícula nos terminais disponíveis.

Para solicitar a pré-matrícula, é preciso indicar até cinco opções de unidades escolares onde o aluno deseja estudar, por ordem de preferência. A distribuição das vagas segue os critérios adotados pela rede estadual, em ordem de prioridade.

São elas: estudantes com deficiência, estudantes que residem próximo à unidade escolar (desde que haja vaga), aluno com menor idade e estudante que tenha irmão(s) estudando na mesma unidade escolar (desde que haja vaga).

O resultado da solicitação de matrícula estará disponível a partir do dia 6 de fevereiro no mesmo endereço eletrônico onde foi realizada a pré-matrícula, devendo o aluno utilizar como login e senha o próprio CPF.

Agência Notícias do Acre