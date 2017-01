PM prende em menos de duas horas dois homens com mandado de prisão em aberto

Policiais militares do 4°BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam na noite desta terça-feira, 24, Renato da Silva, 35 anos, evadido do sistema prisional e seu parceiro acusado de furto que não teve o nome revelado. Segundo consta, a dupla foi presa através de denúncia anônima feita ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP). A população está trabalhando em conjunto com a polícia, com isso ajudando a colocar criminosos atrás das grades.

De acordo com o Tenente -Coronel Giovane Galvão, o êxito nas ocorrências é fruto do comprometimento dos militares para com a sociedade acreana. Vale destacar que, graças à colaboração da população que denúncia os eventuais crimes e condutoras ilícitas ao Ciosp.

A dupla foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos de praxe, Renato retornará ao presídio para cumprir pena, e seu parceiro será autuado por furto, pois o mesmo já tinha um mandado de prisão em aberto.