PM evita assalto e prende quinteto no Ramal Castanheira; entre eles um menor

Policiais militares do 2° Batalhão de Polícia militar (BPM), prenderam quatro pessoas e um menor durante uma abordagem de rotina realizada no Ramal Castanheira, localizado na região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com os militares, os mesmos estavam em um patrulhamento quando avistaram o quinteto e resolveram fazer uma abordagem. Dois deles estavam em uma motocicleta e os demais a pé. Após a revista pessoal nos indivíduos que estavam na moto, a policia encontrou um revolver 38 e outro de calibre 22, com 10 munições intactas.

Entre os três que estavam a pé, entre eles um menor, estava Samuel dos Santos Lima, procurado pela justiça do Acre com um mandado de prisão em aberto. Ao serem indagados pelos os policiais, o quinteto disse a polícia que iriam cometer um assalto a um comerciante da região. Os criminosos iriam roubar a caminhonete do empresário e levá-la para o lado boliviano, a moto que dois dos suspeitos estavam consta restrição de furto. O veículo teria sido furtada do Bairro Recanto dos Buritis.

Diante dos fatos, Samuel dos Santos Lima, Felipe Silva Santos, Caroline Castro Virginio, Valci Lima da Silva um menor de 15 anos, foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para os devidos procedimentos. (Com Informações ORioBranco.net).

Fotos: ORioBranco