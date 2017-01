Kuwait executa membro da família real

As autoridades do Kuwait executaram na quarta-feira (25) várias pessoas entre as quais um membro da família real do país, relata o canal de TV saudita Al Arabiya.

O emir Sheikh Faisal Abdullah Al Sabah, declarado culpado pelo assassinato de seu sobrinho Sheikh Basil Salem Sabah Al Salem Al Mubarak Al Sabah, havia sido condenado à morte em 2011. O emir é um dos sete réus que enfrentavam a pena de morte, além de um etíope, um filipino, dois egípcios e um bengali, segundo o canal.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Charles Jose, identificou o cidadão filipino como Jakatia Pawa, que foi condenado por ter morto a filha de seu empregador.

As últimas execuções conhecidas no Kuwait ocorreram em 2013, quando um paquistanês, um saudita e um beduíno, membro do grupo étnico kuwaitiano, foram enforcados. Com informações do Sputnik Brasil.