Monitorado é preso com drogas, munições e arma em Sena Madureira

Wilisson Souza do Nascimento estava sendo monitorado eletronicamente e segundo a Polícia Militar é suspeito de ter participado do incêndio na Base Comunitária do Bairro Segundo Distrito.

Angélica Florêncio 25/01/2017 1h43