Crise: sem presidente, Rio Branco desliga Célio Ivan do comando técnico

O Clube do Rio Branco vive um momento difícil. Após ficar sem presidente, com a saída de Lourival Marques do cargo, o time também está sem treinador. O trabalho do técnico Célio Ivan no comando técnico do Rio Branco demorou apenas 23 dias. O profissional foi desligado do clube na tarde de ontem (24) pelo gestor de futebol Carlinhos Farias. Uma coletiva hoje (25), às 15h, no CT do José de Melo, não somente servirá para explicar o motivo do desligamento do profissional, mas também para anunciar o seu substituto.

Eleito melhor técnico dirigindo o Plácido de Castro na temporada 2015, Célio Ivan chegou ao alvirrubro no final do mês de dezembro de 2016 para comandar o clube na disputa do Campeonato Acreano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

Na tarde de ontem (24), o técnico usou sua página no Facebook para falar a respeito do seu desligamento. “Hoje (24/01) estou me desligando do Rio Branco… Vida vai seguir normalmente… uma porta que os homens fecham, Deus abrirá duas”.

O Rio Branco também usou as redes sociais para comunicar a dispensa do treinador. O clube fez postagem no site e na página do clube no Facebook. O comunicado explica que o desligamento foi por motivo de divergências internas e de forma amigável. O texto diz ainda que a direção está em busca de um novo nome para o cargo.

ESPECULAÇÕES

Nas redes sociais, aparece o nome do técnico Cristian de Souza para assumir o lugar do técnico Célio Ivan. O profissional comandou durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior a equipe Água Santa (Diadema-SP). O treinador é considerado um estudioso do futebol e prioriza no seu dia-a-dia o trabalho tático, priorizando o lado coletivo da equipe.

VEJA A NOTA

Por divergências internas, o Rio Branco Football Club comunica o desligamento do técnico Célio Ivan. A decisão foi tomada de forma amigável na manhã desta terça-feira (24). Contratado para comandar o Estrelão na temporada, Célio Ivan foi de grande importância para a construção do elenco no atual momento. Por sempre apresentar um bom caráter e profissionalismo, o clube agradece pelos serviços prestados até aqui e deseja sucesso em seu próximo clube. O clube já estuda nomes para substituí-lo – diz o texto.

ESTREIA

O Rio Branco estreia na temporada no próximo dia 15 de fevereiro, no estádio Florestão, às 20h30, contra o Figueirense. O confronto será válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Quatro dias depois, no mesmo local, mas contra o Andirá EC, o alvirrubro faz sua primeira partida na disputa do Campeonato Acreano.

Com informações de Manoel Façanha