Após piadas na internet, fotógrafo divulga imagem oficial de Temer

Na versão definitiva, recortes e tratamento estão bem resolvidos, mas montagem com céu azul e bandeira do Brasil ao fundo continua

Depois de o publicitário Elsinho Mouco, marqueteiro do PMDB há mais de 15 anos, divulgar o que seria a foto oficial do presidente Michel Temer. E depois de a imagem virar piada na internet, graças à má edição, o que levou o próprio Elsinho a se pronunciar e afirmar que ela ainda não havia sido finalizada, o fotógrafo responsável pela foto, Orlando Brito, publicou uma nova imagem, desta fez finalizada.

Agora, a foto já tem um recorte bem resolvido e tratamento adequado. Mas, diferentemente das fotos oficiais anteriores, foi realmente feita uma montagem, com direito a céu azul e a bandeira do Brasil em destaque.

De acordo com informações de O Globo, o fotógrafo explicou que a faixa usada por Temer é mais tradicional e antiga, diferentemente da que Dilma usou. Por isso, as cores estão mais apagadas. Ele ainda esclareceu que a faixa escolhida por Temer é a mesma que o ex-presidente Lula usou para a foto do seu segundo mandato.