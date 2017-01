Weverton sonha com a titularidade na seleção em amistoso

O técnico Tite convocou ontem (19) os 23 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira no amistoso beneficente contra a Colômbia, no próximo dia 25, no estádio do Engenhão (RJ). O goleiro Weverton está na lista do treinador e sonha com a titularidade da posição.

A renda do amistoso será destinada para familiares das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, que caiu em novembro do ano passado próximo a Medellín e deixou 71 mortos.

Herói

Herói da conquista do ouro olímpico brasileiro nas Olimpíadas do Rio 2016, ao defender a penalidade do alemão Petersen, o goleiro agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar na Seleção. O atleta comentou que o Rio de Janeiro traz lembranças boas depois das Olimpíadas. “Espero que as coisas possam correr bem, como foram das outras vezes. É uma oportunidade para mostrar um bom trabalho e poder fazer minha estreia na equipe principal da Seleção. É um desejo meu”, frisou o arqueiro.

Convocado pelo técnico Tite nesta quinta-feira, o acreano do Atlético-PR terá a concorrência de Alex Muralha (do Flamengo) e Danilo Fernandes (do Internacional). Weverton já tinha sido convocado para seis jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, mas ficou apenas no banco de reservas.

Weverton abriu mão dos últimos dias de férias e iniciou a pré-temporada pelo Atlético-PR no último dia 6. O grupo voltou aos treinos apenas no dia 11.

