TCE reúne gestores do Alto Acre para primeiras orientações da Gestão Municipal

Prefeitos, vereadores, secretários municipais e técnicos das prefeituras do Alto Acre, participaram nesta terça-feira, 24, de um Seminário sobre “Gestão Pública Municipal”, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Brasileia.

O evento, que reuniu parlamentares e gestores de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, faz parte das ações do TCE para orientar os gestores sobre as primeiras medidas que devem ser tomadas na gestão das Prefeituras e Câmaras Municipais.

“Esse encontro é uma contribuição do TCE para a gestão dos nossos prefeitos, vereadores, secretários e demais gestores. Uma forma que encontramos de estreitar a relação, oferecendo as orientações necessárias para que os recursos públicos sejam bem aplicados. O Tribunal está cumprindo sua função pedagógica, orientando e tirando as dúvidas dos gestores”, explicou o presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro.

Durante o Seminário, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hasse, elogiou a postura do TCE, de oferecer a capacitação aos gestores. Para ela, esse tipo de ação é prova que o Tribunal de Contas é um parceiro da Gestão Pública.

“Quero parabenizar e agradecer o conselheiro Valmir Ribeiro e os demais conselheiros, por essa iniciativa. Estamos iniciando nossa gestão e, receber esse tipo de orientação é fundamental para que possamos fazer um bom mandato, com uma boa utilização dos recursos públicos, trabalhando para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Além da apresentação, na prática, como podem utilizar os sistemas de prestação de contas, de folha de pagamento, de planejamento governamental, de licitações e contratos, os técnicos do TCE também realizaram o cadastro dos responsáveis pela operação dos sistemas nos municípios.

Participaram do encontro a conselheira Dulcinéa Benício de Araújo e a auditora substituta de conselheiro, Maria de Jesus Carvalho, o procurador chefe do Ministério Público Especial de Contas, Mário Sérgio de Oliveira, os procuradores João Izidro de Melo e Sérgio Cunha Mendonça.

Também participaram os prefeitos de Xapuri, Bira Vasconcelos, de Epitaciolândia, Tião Flores e de Assis Brasil, Antonio Barbosa.

Por Assessoria