Suécia: 3 homens são presos após transmitirem estupro pelo Facebook

A polícia da Suécia prendeu em flagrante três homens que transmitiram ao vivo, pelo Facebook, o estupro de uma mulher de 30 anos. A ocorrência foi registrada em Uppsala, a 70 quilômetros de Estocolmo, e os autores têm 18, 20 e 24 anos.

De acordo com a Agence France-Presse, as autoridades agiram a partir de denúncias de usuários da rede social e a prisão dos envolvidos foi efetuada quando eles ainda estavam com a vítima.

A polícia diz não ter imagens e vídeos que “mostrem a agressão em si”, visto que o conteúdo foi retirado do ar, e pede que internautas que eventualmente tenham o material possam entregá-lo para ajudar nas investigações.