Procuradoria dos EUA acha US$ 20 mi em colchão de brasileiro

A Procuradoria dos EUA encontrou pelo menos US$ 20 milhões embaixo de um colchão na casa do brasileiro Cleber Rizerio Rocha, de 28, no estado de Massachusetts.

De acordo com a ABC News, ele é suspeito de participar de um esquema de pirâmide envolvendo a TelexFree que chegaria a US$ 1 bilhão, mais de R$ 3 bilhões.

“Telexfree pretendia agressivamente comercializar o seu serviço VOIP através do recrutamento de milhares de ‘promotores’ para publicar anúncios para o produto na Internet”, afirmou o Departamento de Justiça num comunicado.

Cleber foi preso e, segundo o Extra, pode ser condenado a até 20 anos de prisão por participação no esquema.