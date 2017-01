Príncipe Harry visita centro de apoio a ex-militares

Príncipe Harry voltou a ter destaque na imprensa britânica depois de demonstrar seu apoio a ex-militares na última segunda-feira, dia 23, no ‘Help For Heroes Recovery Centre’. Uma casa que ajuda ex-militares e as suas respetivas famílias que dão assistência a saúde mental dos ex-soldados.

Harry teve a oportunidade de saber mais sobre os programas que o centro oferece, e esteve com algumas das pessoas que foram as responsáveis pela construção da casa.

Depois, o príncipe sentou-se com alguns dos ex-militares que vão regularmente ao centro para ouvir o que tinham a dizer sobre como os programas de apoio os têm ajudado.