Prefeitura e Governo lançam editais do Carnaval 2017

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e o Governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), lançam nesta quarta-feira, 25, quatro editais para o Carnaval 2017. O lançamento acontece às 9h, no Clube Sborba, no Centro da capital.

Entre os editais a serem publicados estão o de Concurso de Blocos com Bateria, Carnaval Comunitário, Bandas Carnavalescas e Realeza do Carnaval. Os documentos estarão disponíveis na manhã desta quarta no blog da FGB (www.culturariobranco.blogspot.com.br) e nos sites da Prefeitura (www.pmrb.ac.gov.br) e do Governo (www.cultura.ac.gov.br).

Neste ano, serão selecionados 20 projetos para o Carnaval nos bairros. Dessas vagas, três serão destinadas a locais que nunca concorreram ao projeto. Os eventos contarão com apoio de limpeza, segurança pública, iluminação, banheiros químicos, palco, banda, sonorização de médio porte e tenda, conforme previsto no edital do Carnaval Comunitário. A lista dos bairros aprovados será divulgada no dia 13 de fevereiro na internet e na sede da FGB.

O edital para o Concurso de Blocos Carnavalescos com Bateria prevê a seleção de quatro blocos que disputarão, no dia 28 de fevereiro, na Gameleira, o prêmio de R$ 3 mil. Uma comissão julgadora avaliará os desfiles com base no cumprimento dos quesitos presentes no edital. Os blocos contarão com apoio financeiro de R$ 5 mil para a aquisição de materiais.

O concurso da Realeza do Carnaval tem como categorias Rainha, Rainha Gay, Rainha Travesti e Rei Momo. A pré-seleção acontece no dia 18 de fevereiro, quando serão classificados cinco concorrentes de cada um dos quatro grupos. A etapa final será no dia 24, durante o Carnaval, quando o público conhecerá os ganhadores, que levarão o prêmio de R$ 3 mil e troféu.

O último edital prevê a contratação de bandas para apresentação nos bairros entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Serão selecionadas quatro bandas com até três integrantes, cinco conjuntos com até cinco membros e seis com seis ou mais músicos. O resultado será divulgado no dia 16.

Todos os editais têm inscrições abertas nesta quarta e encerradas no dia 10 de fevereiro. Os projetos devem ser entregues de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, na travessa Luiz Z. da Silva, número 499, no bairro Manoel Julião.