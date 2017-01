Policiais chegam à penitenciária de Alcaçuz para revista nos pavilhões

Com o objetivo de revistar os pavilhões, policiais do Bope, Tropa de Choque e o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Secretaria de Justiça (Sejuc) chegaram no Presídio de Alcaçuz, na grande Natal na manhã desta terça (24). Os motins na penitenciária ocorrem desde o dia 14, quando 26 presos morreram.

Os agentes chegaram ao local por volta das 7h30 e a intervenção não havia sido iniciada até até as 9h. As informações são do G1. Na operação, as equipes vão dar apoio a colocação de um muro de contêineres, que vai servir para separar as duas facções rivais dentro de Alcaçuz.

Apesar da presença das equipes policiais, os detentos circulam soltos pelos pavilhões. Ainda de acordo com a reportagem, um preso foi flagrado na manhã desta terça falando no celular no telhado.