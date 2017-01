Pediatra está de plantão há 36h no interior do Acre, denuncia sindicato

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Maternidade em Cruzeiro do Sul está atendendo com apenas 1 especialista. ‘Não foi negligência e sim escassez de profissionais’, diz governo.

Uma pediatra, que atende na Maternidade de Cruzeiro do Sul, estaria em uma escala de 36 horas, segundo denunciou o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC). A unidade conta com três pediatras, mas, segundo a direção, um dos profissionais está de férias e a outra médica está de atestado, o que acabou sobrecarregando a pediatra que está de plantão desde o sábado (21).

“A médica está grávida e entrou com atestado e ficou apenas uma médica de plantão. Como a gestão não providenciou outro médico, a maternidade ficou funcionando apenas com uma médica que realizou 36 horas de atendimento sozinha”, denuncia Ribamar, presidente do Sindmed.

Ao G1, o presidente do Sindmed, José Ribamar, disse que a médica não estava autorizada a falar, mas confirmou que ela permanece de plantão no hospital nesta segunda (22). O representante do governo no Juruá, Itamar de Sá, garante que até à noite a escala deve ser regularizada.

O representante do governo explicou que a escala só é fechada com os médicos de Rio Branco e garante que a médica não foi obrigada a fazer as quase 40 horas de atendimento.

“Todos os pediatras da cidade estão contratados. Já foram feitos concursos e não conseguimos aumentar o efetivo, o que houve foram vários fatores que resultaram nesse problema. A médica que está de plantão não está obrigada e já conversamos com ela, que achou por bem ficar na unidade. Não foi negligência e sim escassez de profissionais”, enfatiza.

O presidente do Sindmed diz que é contra a carga horária excessiva e que deve comunicar o Ministério Público do Acre (MP-AC) sobre o caso. “Nosso sindicato é contra passar 12h, imagina 36h. Quem pode se prejudicar pode ser uma criança com uma médica sobrecarregada. Isso é uma exploração, um trabalho escravo. Não dá para trabalhar assim”, finaliza.

G1 Acre