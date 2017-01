Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz dentro de carro no Acre

Terceira filha da dona de casa, Marciane Félix, de 20 anos, a pequena Luara Dhezirré veio ao mundo de forma improvisada. O parto, na manhã desta terça-feira (24), ocorreu dentro de um carro. A família da jovem diz que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a ambulância demorou e a criança acabou nascendo no veículo de um vizinho.

O G1 entrou em contato com o Samu, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem. Marciane é moradora do bairro Cidade Nova, em Rio Branco. A avó da criança, Zilma Félix, de 39 anos, diz que estava fazendo faxina quando a filha de 16 anos ligou avisando que Marciane estava em trabalho de parto.

“Quando cheguei, a bolsa dela já tinha estourado. Ligamos para o Samu, mas demoraram cerca de meia hora. Peguei ela e saí de casa. Chamei meu vizinho que estava trabalhando lá perto. Temos moto, mas não dava. Colocamos ela no carro, mas quando chegamos na rua principal a menina já estava nascendo”, recorda.

Com as dores aumentando, Zilma disse que o jeito foi parar o carro e ajudar a neta a nascer. Após alguns instantes, a família encontrou a ambulância do Samu em outra rua do bairro. Zilma conta que os paramédicos ajudaram no parto.

“Se não fossem os paramédicos, ela não tinha passado bem. Nasceu bem roxinha, quase passa da hora. Esse era meu medo. Colocaram ela dentro da ambulância e trouxeram a gente”, detalha. Luara e a mãe foram encaminhadas para a Maternidade Bárbara Heliodora, na capital, e passam bem. A avó agradece ainda a ajuda do vizinho. “Foi um anjo. Foi tudo de repente”, finaliza.

