Ludmilla é detonada por gays após piada homofóbica em show

Parece que a bruxa anda solta e está empenhada em destruir a carreira de Ludmilla. Após as constantes polêmicas com fãs, uma nova está dando o que falar e os baianos estão revoltados com uma atitude um tanto que desnecessária da cantora.

Tudo aconteceu quando a funkeira estava participando do ‘Baile da Santinha’, festa de verão comandada por Léo Santana e que acontece em Salvador, na Bahia.

Como uma espécie de prévia carnavalesca, os artistas se apresentam em um evento de peso que recebeu, dentre os vários nomes, o da funkeira. Mas, algo comum em festas, as brigas sempre acontecem e uma delas se passou exatamente no momento em que ela estava no palco.

Ao ver o tumulto, Ludmilla simplesmente disparou no microfone puxando o apoio do público: “Êêêê, tem um viado querendo aparecer“. No entanto, os gays não gostaram da maneira pejorativa em que foi tratada a expressão “viado”, e estão fazendo até campanha para detoná-la pela atitude reprovável e apontada como homofóbica.

Notícias ao Minuto