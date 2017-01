Logo após AVC, Wikipédia publica data de morte de dona Marisa

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

No site constava que ex-primeira-dama havia nascido dia 7 de abril de 1950 e morrido em 24 de janeiro de 2017

Nesta terça-feira (24), logo após a notícia de que a ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, havia sido internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, a Wikipédia divulgava a data da morte dela como sendo dia 24 de janeiro de 2016.

“Nascida Marisa Letícia Rocco Casa (São Bernardo do Campo, 7 de abril de 1950 – São Paulo, 24 de janeiro de 2017), foi a primeira-dama do Brasil de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011, quando seu marido, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no cargo de presidente da República”, constava na página.

A Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilíngue de licença livre, baseado na web, escrito de maneira colaborativa e que se encontra atualmente sob administração da Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos cuja missão é “empoderar e engajar pessoas pelo mundo para coletar e desenvolver conteúdo educacional sob uma licença livre ou no domínio público, e para disseminá-lo efetivamente e globalmente.”

Alguns momentos depois, o site havia corrigido a informação e só constavam o local e a data de nascimento de dona Marisa: “São Bernardo do Campo, 7 de abril de 1950”.