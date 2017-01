Jéssica lança campanha antecipada de Vagner Sales ao Senado, diz colunista

Campanha antecipada

De campanha fora de época entende a deputada federal Jéssica Sales (PMDB), que já no início de 2017 lançou as hashtags #GladsonCameligovernador e #VagnerSalessenador.

Largada oficial

Jéssica deu a largada oficial da campanha antecipada de Vagner Sales, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, para o Senado da República, mostrando que na oposição haverá mais candidatos que eleitores.

Família determinada

A deputada mostra também que a família Sales não está no mundo para passeios e que o velho sonho de Flaviano Melo em voltar ao Senado poderá ser adiado.

Fortíssimo

Vagner é um nome fortíssimo no Juruá, embora os modus operandis dele não sejam os mais ortodoxos.

Múltiplas candidaturas

Até aqui a oposição já tem pelo menos 4 candidatos a desbancar Sérgio Petecão (PSD) do cargo em que ocupa. Entre os candidatos estão Vagner Sales (PMDB), Flaviano Melo (PMDB), Marcio Bittar (PSDB) e Wherles Rocha.

PSDB dividido

No ninho tucano a desunião e falsidade continua imperando. Enquanto parece que deputado Rocha comprou a falácia de chapa pura, no campo majoritário, formada por ele e Bittar, o ex-deputado federal aparece em centenas de fotos com Gladson Cameli.

Outros planos

Ao que tudo indica o candidato de Bittar ao governo do Estado será Gladson e não seguirá o plano traçado com Rocha.

Tião Viana

O governador Tião Viana parece administrar o Acre diretamente de Marte. Ele não vive mais os problemas dessa terra. Mais ausente impossível.

Estranho

Mesmo quando está em terras acreanas, o governador Tião Viana demonstra total apatia ao cargo que ocupa.

Famac

A eleição da Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac) está sendo marcada por disputas entre partidos. O PT tenta manter o controle da entidade com a eleição de Terezinha Santana, que segundo denúncias, é assessora parlamentar do deputado Raimundo Angelim (PT).

Folha do Acre