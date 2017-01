Jackson Follmann recebe alta após 56 dias do acidente

Goleiro reserva da Chapecoense na época do desastre aéreo com o avião da LaMia, que completou 56 dias nesta terça-feira (24), Jackson Follmann recebeu alta do hospital que o internava em Chapecó. No período, ele teve parte da perna direita amputada e sofreu intervenções cirúrgicas no pé esquerdo e na cervical.

“Mais uma etapa concluída. Estou muito feliz, saio com coração apertado, fiz grandes amigos aqui e que vou levar para vida toda. Sei do cuidado que tiveram comigo. Isso me deixou muito feliz e motivado para que saísse feliz. Saio forte, praticamente curado de tudo. Agora vamos para São Paulo, colocar a prótese e se deus quiser tocar minha vida”, disse, segundo o Uol.

Follmann foi o último dos seis sobreviventes ao acidente a deixar o hospital. A comissária boliviana Ximena Suarez Otterburg, inclusive criou há dois dias um anúncio de financiamento coletivo na internet em que pede US$ 100 mil para ajudar a cuidar dos filhos de seis e dois anos.