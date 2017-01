Homem é assassinado a golpe de terçado e polícia não tem transporte para prender acusado

A situação de violência e crime contra a vida no estado do Acre, está preocupante e piora ainda mais, quando a Polícia fica impossibilitada de tentar prender um criminoso.

No início da tarde de domingo (22), no Seringal Tamandaré, localizado entre os municípios de Tarauacá e Jordão, a cerca de 300 quilômetros de distância da Capital do estado do Acre, um seringueiro foi assassinado a golpe de terçado.

Segundo o que a Polícia Civil de Tarauacá conseguiu apurar, através de comentários de testemunha a vítima Antônio Sousa Afilhado, de 37 anos, estaria sentado debaixo de uma arvore, quando o braçal identificado por Luzivaldo, sem nenhum motivo aparente, ou discussão atacou Antônio com um golpe de terçado nas costas.

O golpe que atingiu o lado esquerdo das costas da vítima foi tão grave que por pouco não decepa o braço.

Imediatamente a comunidade se reuniu e conseguiu uma embarcação (canoa) com intenção de levar a vítima até o Hospital da cidade de Tarauacá, massa a gravidade do ferimento fez com que a vítima morresse a caminho do Hospital dentro da pequena canoa.

Policiais civis e militares montaram uma equipe para ir até o Seringal na tentativa de prender o criminoso que de acordo com testemunhos ficou no local do crime, mas, o barco emprestado apresentou problemas no motor e na manhã desta terça-feira (24), as policias pretendem montar nova equipe e tentar chegar ao local do crime, mesmo passando o período de flagrante, e por ser o local longe da cidade e somente sendo possível chegar através do rio, é necessário que a Polícia chegue ao local o quanto antes.