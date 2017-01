Foto de Romário mais magro choca as redes sociais

O senador e ex-jogador Romário perdeu mais de dez quilos após uma cirurgia para combater o diabetes. A perda de peso teve reflexo impressionante no corpo do Baixinho, que virou assunto nas redes sociais.

“Minha diabetes chegou a 400, então eu decidi fazer essa cirurgia. Perdi uns 10 quilos. Estava com quase 80 quilos e hoje estou com 70, 69. Eu não tinha esse peso há uns 15 anos”, ele explicou ao Globoesporte.com.

Segundo ele, a cirurgia possibilita incremento na produção de insulina por aproximar o estômago do íleo.