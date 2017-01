Evaristo Costa se irritou por vazarem marca de figurino do ‘Fantástico’

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Na última semana, após participação de Evaristo Costa no “Fantástico”, surgiu a informação de que nas três edições que comandou do programa, o jornalista fez questão de dispensar as roupas da Globo, e tratou de encomendar 3 ternos, que custaram 39 mil reais. Os ternos foram feitos por João Camargo, que compartilhou ainda na internet a informação.

No entanto, segundo informações do colunista Leo Dias, o âncora do “Jornal Hoje” não gostou nem um pouco de ler essa informação, já que isso deveria ter sido um assunto reservado, o que acabou não acontecendo.

Evaristo não gostou porque a Globo proíbe seus jornalistas de fazerem propagandas de qualquer coisa, e principalmente jabá de roupas.

Essa atitude da Globo vai de encontro ao que pensa o próprio Evaristo, que detesta a ideia de fazer propaganda de qualquer produto que seja. Definitivamente, ele não gostou nem um pouco do vazamento, porém, esse é um assunto que ele vai ter que resolver com o próprio estilista, já que João Camargo foi o primeiro a colocar uma imagem do jornalista na internet, para falar de seu trabalho.