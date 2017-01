Corpo encontrado na Sobral é identificado; vítima foi morta com 15 facadas

Marcelo Pereira da Cunha, 19 anos, essa é a identificação do jovem que foi assassinado de forma brutal, e teve seu corpo jogado em uma área de vegetação aos fundos de um campo de futebol na rua do Barro, localizada no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O corpo de Marcelo foi encontrado por policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), após uma denúncia anônima realizada através do telefone 190. No corpo que já estava em estado de putrefação, foram constatadas cerca de 15 perfurações de arma branca, o rapaz também estava com as mãos amarradas para trás.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo para ser submetido aos devidos procedimentos. Na sede da instituição a família fez o reconhecimento, eles informaram que o jovem morava sozinho em uma casa no bairro Conquista.

A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação, a suspeita é de que Marcelo tenha sido mais uma vítima desse confronto entre facções criminosas que a cada dia está deixando a população mais aterrorizada.

