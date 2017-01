Comissária da LaMia pede ajuda de US$ 100 mil na internet

A comissária de bordo Ximena Suarez Otterburg, sobrevivente ao desastre aéreo com o avião da LaMia que levava a equipe da Chapecoense à Colômbia, está pedindo ajuda em uma plataforma de financiamento coletivo na internet. A boliviana alega que os problemas físicos e psicológicos resultantes do acidente dificultam a retomada da rotina, na qual precisa cuidar dos filhos de seis e dois anos, e por isso pede US$ 100 mil.

“Eu sou Ximena Suarez Otterburg, sobrevivente do acidente da Lamia, na Colômbia. Tenho 28 anos, nasci em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, tenho dos filhos, 6 e 2 aninhos, os quais sustento. A maior parte da minha vida trabalhei como tripulante, enquanto estudava engenharia em controle de processos na Universidade autônoma Gabriel René Moreno. O motivo pelo qual peço ajuda é porque não posso trabalhar e seguir minha vida normal, já que tenho problemas psicológicos e físicos. Conheci essa Fundação através de minha prima que vive na Flórida. Eu agradeceria muito a sua colaboração. Que Deus abençoe e a todos”, diz a descrição da página.

Em dois dias desde a criação do anúncio, cinco pessoas fizeram doações de US$ 10, US$ 20, US$ 25, US$ 20 e US$ 100.