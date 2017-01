Ator é baleado e morto durante gravação de videoclipe na Austrália

Um ator foi morto nesta segunda-feira (23) quando participava de uma gravação para o videoclipe da banda de hip hop “Bliss n Eso”, em Brisbane, na Austrália.

Johann Ofner, de 28 anos, foi baleado no peito durante uma gravação dentro de em um bar, que havia sido alugado pela produção do videoclipe.

Segundo informações do jornal ‘The Mirror’, o jovem chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

De acordo com a publicação, o disparo teria sido feito com uma arma de fogo utilizada no set de filmagem.

“Estava rodando uma cena na qual os atores utilizavam armas de fogo. A pessoa morta é um ator que participava desta cena”, explicou o porta-voz da polícia, inspetor Tom Armitt.

Diversas armas foram encontradas no local, mas a polícia acredita que a morte foi acidental. O departamento forense irá analisar as armas utilizadas pela equipe.

