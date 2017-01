Prefeitura de Novo São Joaquim (MT) abre processo seletivo com 75 vagas

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

As inscrições são gratuitas, estão abertas e podem ser feitas até o dia 31. Prova escrita está prevista para ser aplicada no dia 12 de fevereiro.

A Prefeitura de Novo São Joaquim, a 493 km de Cuiabá, abriu um processo seletivo com 75 vagas em níveis fundamental, médio e superior. Segundo o edital, os salários variam entre R$ 963,12 e R$ 11.972,67.

As inscrições são gratuitas, estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro.

O edital do processo seletivo está disponível no Diário Oficial dos Municípios.

De acordo com o edital, as vagas são para agente de serviços gerais (coletor de lixo); agente de serviços gerais (copeira); agente de serviços gerais (faxineira); agente de serviços gerais (gari); agente de serviços gerais (guarda); motorista, agente administrativo (recepção); monitor de creche; operador de máquinas, técnico em enfermagem; e técnico em radiologia, assistente social; médico; odontólogo; professor; e psicólogo.

Conforme a prefeitura, as inscrições devem ser realizadas até o dia 31 de janeiro na sede da Prefeitura de Novo São Joaquim, localizada na Rua a Cachoeira da Fumaça, número 77, bairro Jardim das Palmeiras.

O processo seletivo constará de provas escritas para todos os cargos, além de prova de títulos e prova prática para alguns cargos. As provas escritas devem ser aplicadas no dia 12 de fevereiro, na Escola Municipal Joaquim Rodrigues Soto, que fica no Bairro Jardim Boa Esperança.