Prefeitura de Canarana (MT) abre seleção com salário de até R$ 14 mil

A Prefeitura de Canarana, a 838 km de Cuiabá, divulgou um edital de processo seletivo para formação de cadastro reserva em vários cargos de níveis superior completo, médio e fundamental. De acordo com o edital, os salários variam entre R$ 1.069,70 até R$ 14.422,16. Não é cobrada taxa para se inscrever.

O edital do processo seletivo está disponível no Diário Oficial dos Municípios.

Segundo a prefeitura, são oferecidos os seguintes cargos: agente de limpeza escolar, agente de nutrição escolar, vigilante escolar, motorista escolar, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, agente de cozinha hospitalar, agente de serviços de limpeza hospitalar, auxiliar de administração em saúde e atendente de recepção hospitalar, técnico em desenvolvimento infantil, técnico administrativo educacional, técnico de laboratório e análises clínicas, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, atendente de farmácia, inspetor sanitário, técnico em radiologia e técnico em imobilização ortopédica, professor, professor de educação infantil, enfermeiro, dentista, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico veterinário e psicólogo.

Os candidatos devem fazer as inscrições pessoalmente entre os dias 1º e 9 de fevereiro, do meio-dia às 17h na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A secretaria fica na Rua Miraguaí, número 228, no Centro de Canarana. A prova está prevista para ser aplicada no dia 19 de fevereiro.