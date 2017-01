Polícia Militar apreende menor com mais de 3kg de drogas em Feijó

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A Polícia Militar apreendeu na manhã deste sábado (21) um adolescente infrator por tráfico de drogas na ponte do Rio Envira, situado em Feijó.

De acordo com os militares, a guarnição foi informada pelos policiais de Tarauacá que um indivíduo estava a caminho de Feijó em uma caminhonete e que possivelmente estaria portando drogas.

Com as informações obtidas os militares rapidamente montaram uma barreira policial na ponte do Rio Envira, e após avistarem a caminhonete foi dada a ordem de parada e iniciou-se a abordagem ao veículo.

Após buscas, os policiais encontraram em posse do menor 3.116 (três quilos cento e desesseis gramas) de substância aparentando ser cocaína, 154 gramas de substância aparentando ser maconha e uma quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro.

Diante dos fatos o menor foi encaminhado juntamente com as substâncias apreendidas para a delegacia local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.