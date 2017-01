Chile enfrenta ‘pior onda de incêndios da história’

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O Chile está enfrentando diversos incêndios na área central do país que já afetaram mais de 125 mil hectares do território. Segundo o diretor do Escritório Nacional de Emergência (Onemi), Ricardo Toro, afirmou que esses são “os piores incêndios florestais que são conhecidos na história”.

O líder do departamento informou que o país pedirá ajuda internacional para combater o fogo, que se espalha rapidamente por conta dos fortes ventos que atingem o local. Atualmente, mais de quatro mil profissionais – além de dezenas de helicópteros – atuam no combate às chamas.

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, decretou estado de de catástrofe para a região mais afetada, o que permite que as Forças Armadas também atuem no serviço de combate aos incêndios.

Apesar da magnitude da área atingida, não há registro de mortes por causa do fogo. O incêndio de grandes proporções se soma aos mais de 150 mil hectares já destruídos pelo fogo entre julho e dezembro de 2016. (ANSA)